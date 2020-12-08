رد فعل صيني عنيف على العقوبات الأمريكية لـ14 مسئولًا: لن تسلموا منا

في تصاعد لحدة الخلاف الدبلوماسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، استدعت الحكومة الصين، اليوم الثلاثاء، المندوب الدبلوماسي الأمريكي لديها للاحتجاج على فرض بلاده عقوبات جديدة على 14 مسؤولًا صينيًا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وفي أعنف هجوم على الخطوة الأمريكية، وصفت الخارجية الصينية، القرار الأمريكي بمعاقبة ال14 مسئولًا صينيًا بسبب هونج كونج، بالتصرف والعمل "الدنيء وغير المبرر"، محذرة أمريكا من مغبة الاستمرار في هذا النهج الضار، وحاثة إياه على التراجع عن القرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينج، إن الصين أكدت أنها ستتخذ إجراءات مضادة وصارمة".

والعقوبات الأمريكية على 14 مسؤولا صينيا جميعهم من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية، بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات للمدينة لكبح المعارضة.