إطلاق نار على فريق تابع للأمم المتحدة في إقليم تيجراي | تفاصيل

تعرض فريق تابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء لإطلاق نار في إقليم تيجراي بعد اقتحامه نقطتي تفتيش.

وفي سياق متصل قالت إثيوبيا، إن هناك جنودا من إقليم تيجراي الشمالي المتمرد "لم يهزموا بعد" رغم إعلان الحكومة انتهاء هجومها بالإقليم.

وقال رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بالإقليم للصحفيين هناك فلول للميليشيا أو للقوات الخاصة ليسوا بعد تحت السيطرة.

ولم يتسنَ على الفور الاتصال بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للتعليق.

وأغلب الاتصالات مقطوعة في تيجراي، والدخول للمنطقة مقيد بشدة مما يجعل من الصعب للغاية التحقق من بيانات أي من الطرفين.