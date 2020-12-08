إصابة 4 أسود بكورونا.. وفيديو يرصد الأجواء داخل معقلهم

قالت السلطات البيطرية الإسبانية، الثلاثاء، إن التحاليل أثبتت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان في برشلونة بكوفيد-19، وذلك في ثاني إصابة معروفة لحيوانات من فصيلة السنوريات (القططيات) بفيروس كورونا المستجد.
وجرى فحص الأسود الأربعة وهي 3 إناث، زالا ونيما ورن رن، إضافة لذكر يدعى كيومبي، بعدما لاحظ الحراس أعراضا طفيفة لفيروس كورونا عليها.
وقالت السلطات إنه تأكدت أيضا إصابة اثنين من العاملين بحديقة الحيوان بالفيروس بعد أن رُصد التفشي فيها لأول مرة الشهر الماضي.
وتحقق السلطات في كيفية إصابة الأسود.
وأُجريت فحوص "بي.سي.آر" للأسود بنفس الطريقة التي تُجرى بها للبشر، حيث أنها معتادة على مخالطة حراس الحديقة.
وتواصلت هيئة الخدمة البيطرية في برشلونة مع زملاء في حديقة حيوان برونكس بنيويورك، حيث سُجلت إصابة 4 نمور و3 أسود بالفيروس في أبريل.
وكانت هذه هي الحالة الوحيدة الأُخرى التي ثبتت فيها إصابة حيوانات من الفصيلة القططية بالمرض. وتعافت حيوانات نيويورك.
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