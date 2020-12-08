زيدان يتحدث عن الإقالة قبل "موقعة الحسم الأوروبية"

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه لا يخشى خسارة منصبه في حال أخفق الفريق في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بطل أوروبا 13 مرة، الذي لم يسبق له الخروج من دور المجموعات، بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني متصدر المجموعة الثانية، الأربعاء، ويحتاج للانتصار للتأهل.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أن زيدان سيفقد منصبه حال إخفاق ريال مدريد في التأهل لدور الستة عشر، لكن "زيزو" أصر على أن تركيزه الوحيد ينصب على الحصول على النقاط الثلاث أكثر من التفكير في مستقبله.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "لا أفكر في أي شيء آخر سوى الفوز. أركز على مباراة الغد ونعلم ما الذي يتعين علينا القيام به. ستكون مباراة صعبة لكننا نرغب في الخروج من الملعب ونحن سعداء بالأداء".

وأضاف: "نعرف تماما موقف الفريق. نرغب في الحصول على 3 نقاط لتصدر المجموعة وهذا كل ما نفكر فيه حاليا. كل المباريات مهمة لكن هناك فرصة عظيمة لإظهار قدراتنا كفريق".

وسيرحب زيدان بعودة القائد سيرجيو راموس بعد أن غاب المدافع عن آخر 6 مباريات بسبب الإصابة.

وشارك الظهير داني كارفاخال أيضا في التدريبات بشكل كامل الثلاثاء بعد أن غاب عن آخر 4 مباريات للفريق، لكن المهاجم لوكا يوفيتش سيغيب بعد إصابة في العضلة الضامة.