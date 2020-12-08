الأمم المتحدة : الوضع الإنسانى يزداد تأزمًا فى تيجراى الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين فى الأمم المتحدة، بابار بالوش، اليوم الثلاثاء، من أن الأزمة الإنسانية فى منطقة تيجراى الإثيوبية تزداد تأزمًا، حيث يحول الوضع الأمنى دون إغاثة السكان هناك.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بالوش خلال المؤتمر الصحفى نصف الأسبوعى للأمم المتحدة فى جنيف: "من المهم أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة، بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية والحياد والاستقلالية".

وأضاف: "للأسف حتى الآن لم يتأمن هذا الممر"، لافتًا إلى أن المنظمة الأممية لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين فى تيجراى، والذين يبلغ عددهم 96 ألفًا.

وأوضح بالوش، أن المفوضية التى تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة، حصلت على معلومات مفادها أن اللاجئين نزحوا إلى قطاعات أخرى فى تيجراى، أو عبروا الحدود مع السودان على غرار الإثيوبيين الـ49 ألفاً الذين فروا أيضًا إلى هناك هربًا من المعارك.