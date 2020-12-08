هيئة الدواء الأمريكية: المتعافون من كورونا فى خطر وبحاجة للقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بيانات كفاءة لقاح فايزر استوفت المعايير، وأن لقاح الشركة الأمريكية سيكون بإمكانه منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمن هم فوق الـ 16 عامًا.





ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إن لقاح فايزر يوفر مقدارا من الوقاية بعد أول جرعة، موضحة أن المتعافين من كورونا فى خطر وبحاجة لأخذ اللقاح.

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