بعد لقائه بالرئيس السيسي.. رئيس الوزراء الفرنسي: مصر شريك أساسي وإستراتيجي لنا

رحب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي واستراتيجي للبلاد.

وقال كاستكس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "مصر شريك أساسي واستراتيجي لبلادنا.. ستسمح لنا الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق علاقتنا الثنائية، فضلًا عن تكثيف تعاوننا لدعم الإصلاحات الطموحة التي بدأها".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين إلى العاصمة باريس، واستقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه.

وعقد الثنائي مباحثات رسمية، ومؤتمرا صحفيا أكدا فيه أن العلاقات بين البلدين القاهرة وباريس قوية ومستمرة رغم كل التحديات التي واجهتهما أو الاختلاف في وجهات النظر الفترة الماضية.

والتقى الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الحكومة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلًا عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب كاستكس بالرئيس السيسي، معربًا عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الانجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس علي المستوي الداخلى والخارجي في وقت قياسي.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر.