أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب "التلفزيون الأردني"، سجلت وزارة الصحة الأردنية 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات كورونا في الأردن منذ بدء تفشي الوباء إلى 247,131 إصابة، بينما يبلغ إجمالي الحالات النشطة 46,911 شخصًا.
كما سجل الأردن 46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3162 حالة منذ بدء تفشي الوباء.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 194 حالة، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بـ كورونا و46 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.