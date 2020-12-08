أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لاعتراض إحدى سفنها من قبل قوات الجيش الوطني الليبي.
وقالت الخارجية التركية في بيان مقتضب، إنه يجب على الجيش الليبي السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا، محذرة الجيش الليبي من انتقام محتمل، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضاف البيان: "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة وهذه العناصر التي استهدفت المصالح التركية يتم اعتبارها اهدافًا مشروعة".
وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أمس، اعتراض باخرة شحن تجارية تركية تحمل علم جامايكا وتحمل اسم "مبروكة".
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري: "قامت السرية البحرية سوسة باعتراض باخرة شحن تجارية تحمل علم جمايكا وتسمى " مبروكه" لدخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصعيد خطير.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي مباشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.