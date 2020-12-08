تصعيد خطير.. تركيا تهدد باستهداف الجيش الليبي مباشرة

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لاعتراض إحدى سفنها من قبل قوات الجيش الوطني الليبي.

وقالت الخارجية التركية في بيان مقتضب، إنه يجب على الجيش الليبي السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا، محذرة الجيش الليبي من انتقام محتمل، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة وهذه العناصر التي استهدفت المصالح التركية يتم اعتبارها اهدافًا مشروعة".