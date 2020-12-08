نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم التهدئة.. أنقرة لا تزال مستمرة بارسال المرتزقة لأرض المختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت معلومات إلى أن السلطات التركية تعتزم إرسال المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة في سوريا نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وذكر موقع "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الإلكتروني أن تلك المعلومات تأتي على الرغم من أجواء التهدئة التي تعيشها ليبيا غداة العملية السياسية الجديدة بعد الاتفاق الليبي - الليبي.

وذكر "المرصد" أنه تم حتى اليوم إرسال ما يناهز 18 ألف مرتزق سوري من بينهم 350 طفلاً، فيما عاد نحو 10750 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب مصادر المرصد.

وأضاف المرصد أن عملية إعادة المرتزقة إلى سوريا كانت توقفت منذ أكثر من 20 يوماً بعد أن كانت آخر دفعة عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت