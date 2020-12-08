نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا جديد.. هكذا وصف مراقبون تغيرالسياسات القطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مراقبون بأن السياسات القطرية لم يطرأ عليها أي تغيير مع قرب مرور 3 سنوات على مقاطعة دول الرباعي العربي لها، وخاصة مع استمرار الدوحة في دعم الإرهاب، ومواصلة الدور التخريبي بالمنطقة.

وأكدوا في الوقت ذاته أن النظام القطري لم يجن من استمرار سياسة العناد والمكابرة طوال سنوات المقاطعة سوى تمكين الخصوم الإقليميين؛ سواء تركيا أو إيران، من ابتزازه ونهب أمواله.

وأوضحوا أن نظام قطر وقع في براثن جماعة الإخوان الإرهابية، وأصبح مطية للنظامين التركي والإيراني جراء رهانات خاسرة، وفشل في قراءة مستجدات الأوضاع بالمنطقة،

وفي 5 يونيو عام 2017 قررت دول الرباعي العربي (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) مقاطعة قطر، عقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي، وزعزعة استقراره.