بعد الثلاثية.. تهنئة "غريبة" من ريال مدريد للأهلي المصري

هنأ نادي ريال مدريد الإسباني، نادي الأهلي المصري، بعد حصوله على البطولات الثلاث، الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أفريقيا، لكن اللافت أن التهنئة وردت إلى الأهلي بطريقة غريبة.

ونشرت تهنئة النادي الإسباني، الاثنين، برنامج "ملك وكتابة" الذي يُبث عبر فضائية النادي الأهلي، ووفقا للبرنامج فإن الغريب في التهنئة أنها أرسلت إلى أحد أعضاء النادي، وهو محمد سرحان الذي لا يحمل أي صفة رسمية في مجلس الإدارة.

وبحسب خطاب التهنئة المنشور فإن الخطاب موجه من مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو إلى محمد سرحان؛ حيث تمنى له هو وعائلته أن يكونوا بصحة جيدة، في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، على حد قوله.

ونيابة عن نادي ريال مدريد ورئيسه، فلورنتينو بيريز، هنأ مدير العلاقات المؤسسية، النادي الأهلي بالفوز باللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا، واصفا الفوز بـ "إنجاز عظيم يجب الافتخار به"، فقد أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة بحسب بوتراغينيو.

وفي نهاية الخطاب نقل بوتراغينيو رغبته لعضو النادي الأهلي في نقل التهاني إلى رئيس النادي ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك الجماهير التي قال عنها "نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له".

من جهته، كشف مستشار التعاقدات بالأهلي، عدلي القيعي، سبب إرسال التهنئة إلى عضو النادي محمد سرحان، موضحا أن علاقة قديمة تربط بوتراغينيو بسرحان، حيث كان مرافقا له عند وجود في مصر أثناء لقاء ريال مدريد بالأهلي عام 2001.

يشار إلى أن النادي الأهلي المصري نجح مؤخرا في الحصول على لقب الدوري المصري رقم 42 في تاريخه، إلى جانب فوزه التاسع بدوري أبطال أفريقيا، ثم حصوله مؤخرا على كأس مصر للمرة الـ37، لتكتمل الثلاثية الثانية في تاريخ النادي الأهلي، بحسب للموقع الرسمي.