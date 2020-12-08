لأول مرة.. امرأة عربية تعلن الترشح لرئاسة إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت سيدة الأعمال العربية إلهام خازن، عزمها الترشح لرئاسة إسرائيل، وذلك للمرة الأولى فى التاريخ التى تترشح فيها امرأة عربية لمنصب الرئيس فى إسرائيل، حسبما كشفت مصادر إسرائيلية.





وبحسب ما نقلته مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قالت السيدة إلهام خازن، التى تنحدر أصولها من بلدة البعنة العربية فى منطقة الجليل، إنها ستنافس على المنصب، زعيم حزب العمال عمير بيرتز، والنائب الساق عن حزب الليكود اليمينى يهودا جليك، والوزير العمالى السابق شيمون شيتريت، إذ أعلنوا جميعًا نيتهم الترشح للمنافسة على منصب رئيس إسرائيل.

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