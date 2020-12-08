اليونان : التأشيرات التركية وسيلة لتهريب البشر واللاجئين إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت اليونان، اليوم الثلاثاء، أن وصول المهاجرين إلى أراضيها، خاصة من الصومال، هو أمر منسق، مطالبة جارتها تركيا ببذل المزيد من الجهد لوقف دخول المهاجرين إلى أراضيها.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الهجرة اليونانى نوتيس ميتاراتشى، إن أكثر من نصف الوافدين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من 1 نوفمبر جاءوا من الصومال، وعبروا الحدود من تركيا.

وأضاف ميتاراتشى: "فى الوقت الراهن هناك ما بين 2000 و3000 آلاف مهاجر على الساحل الغربى لتركيا"، وأن 214 مهاجرًا فى الإجمال وصلوا إلى ليسبوس، منهم 142 صوماليًا.

وتابع الوزير اليونانى، إن الصوماليين يحصلون على تأشيرات طلبة، أو تأشيرات للرعاية الصحية لدخول تركيا ومن هناك، وبمساعدة عصابات إجرامية، يحاولون عبور الحدود إلى اليونان.

واستطرد: "يدخلون تركيا بشكل قانونى بالأساس لتهريبهم بشكل غير قانونى إلى أوروبا".

وكان مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين فروا من الصراعات، خاصة فى الشرق الأوسط، تدفقوا من تركيا إلى اليونان، ومنها إلى داخل أوروبا بين عامى 2015 و2016، حتى أدى اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والسلطات التركية لتقييد تدفقهم.