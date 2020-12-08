بومبيو: أمريكا ستواصل التصدى لسلوك إيران الخبيث بالمنطقة ودعمها للحوثيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على باكستانى لصلته بالحرس الثورى الإيرانى، حيث أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل التصدى لسلوك إيران الخبيث فى المنطقة، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.





وأضاف بومبيو، أن الحرس الثورى يدعم أجندة العنف لتفجير الأوضاع فى مناطق بالشرق الأوسط، موضحًا أن الحرس الثورى الإيرانى يخطط لزيادة مساعداته للحوثيين لتعقيد جهود التوصل إلى حل فى اليمن. وتابع، أن دعم إيران للحوثيين فى اليمن يطيل أمد النزاع، ويهدد استقرار البلاد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم جهود اليمن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وأن الشعب اليمنى يستحق السلام والاستقرار.

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