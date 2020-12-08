هجوم شارلي إبدو.. الإدعاء الفرنسي يطالب بالسجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين

طالب ممثلو الإدعاء العام في فرنسا، بمحاكمة المتهمين بالهجوم على مجلة شارلي إبدو الفرنسية، بالسجن مدى الحياة لاثنين منهما.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، طلب الإدعاء بالسجن مدى الحياة للمتهم علي رضا بولات، المتهم الرئيسي في الهجوم، والذي تم اعتقاله وتواجد في المحكمة.

وتردد أن بولات كان مقربًا من أحمدي كوليبالي، الذي أطلق النار على شرطية في جنوب باريس وقتل أربعة رهائن في أحد المحال التجارية اليهودية.

وكان جميع منفذي العمليات الإرهابية الفعليين الثلاثة قد لقوا مصرعهم في هجمات 7-9 يناير 2015، أما المتهمين الذين حوكموا في أوائل سبتمبر فقال الإدعاء أنهم ساعدوا في التحضير للهجمات بالحصول على أسلحة أو تقديم دعم لوجسيتي، لكن ينفي كل الموجودين في قفص الاتهام البالغ عددهم 14 شخصًا هذه التهم.

ومنذ بداية سبتمبر، بدأت محاكمة تشمل سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 17 شخصًا في يناير 2015 أمام محكمة تشكلت خصيصًا لقضايا الإرهاب، واستهدفت الهجمات هيئة تحرير مجلة "شارلي إيبدو" وأحد محال الأغذية اليهودية، كوشير، في باريس.

ومن المتوقع صدور الحكم الأسبوع المقبل، يوم 16 ديسمبر الجاري.

وقالت المدعية العامة جولي هولفيك للمحكمة إن جميع المتهمين يتحملون نصيبهم من المسؤولية" عن هذه الهجمات، مطالبة بعقاب حازم وصارم، مؤكدة أنهم الدعامة لهذه المؤامرة.