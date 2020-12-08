تعيين ضابط في فيلق القدس.. بومبيو يكشف مخطط إيران لزيادة دعم الحوثيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تعيين حسن إيرلو سفيرا لإيران باليمن يشير إلى نية طهران زيادة الدعم للحوثيين وتعقيد جهود تسوية الصراع.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "صنفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حسن إيرلو، ضابط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشخصا وجامعة تدعم عمليات التجنيد الخاصة بفيلق القدس".

وأضاف بومبيو: "دعم إيران للحوثيين يشعل الصراع في اليمن ويفاقم عدم الاستقرار في البلاد".

وكانت تقاير صحفية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على سفير جماعة الحوثي في اليمن، حسن إيرلو، بالإضافة إلى جامعة المصطفى الدولية الإيرانية.

وقال مسئول أمريكي في تصريحات لوكالة "رويترز" إن إيرلو يعتبر مسئولًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما اعتبر جامعة المصطفى الدولية قاعدة لعمليات فيلق القدس في الخارج.

وأكد المسئول الأمريكي الذي لم تذكر الوكالة اسمه، أن كل من السفير الإيراني والجامعة الإيرانية ستخضعان للعقوبات الأمريكية.