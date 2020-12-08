رغم عنصرية مشجعيه ضد المسلمين.. نادٍ إسرائيلي يفتح باب القبول للاعبين العرب

فتح نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم الذي يمتلك فيه عضو العائلة المالكة الإماراتية، الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، حصة 50% من النادي الباب أمام اللاعبين العرب في خطوة قد تثير غضب المشجعين الإسرائيليين المتشددين الذين يكرهون العرب.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن النادي الإسرائيلي لم يضم أي لاعب عربي إلى صفوفه منذ تأسيسه عام 1936، مشيرة إلى أن اللاعبين المسلمين الذين انضموا للنادي في السابق كانوا هدفًا للإساءة العنصرية.

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان خلال مؤتمر صحفي افتراضي مع المالك الإسرائيلي للنادي، موشيه هوجيج: "نحن نفتح بابنا لجميع المواهب بغض النظر عن أديانهم ومن أين جاءوا".

ويمثل العرب في إسرائيل نحو 21% من تعداد السكان في الدولة الصهيونية، ويصل عددهم لنحو 9 ملايين شخص، كما تشمل بعض الأندية الإسرائيلية.

ويعتقد الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وشريكه هوجيج أن مشجعي نادي بيتار القدس الإسرائيلي تعرضوا لغسيل مخ ويأملون في أن يظهر النادي أن اليهود والمسلمين يمكنهم العمل معًا.

وأثنى هوجيج على استثمار الشيخ حمد في النادي واصفًا الخطوة بأنها "لحظة رائعة للنادي"، محذرًا من أن النادي سيتخذ إجراءات قانونية إن لزم الأمر ضد المشجعين لوقف العنصرية المتطرفة خلال المباريات التي يخوضها النادي.

وأضاف: "لسنا خائفين من العنصريين. لدينا خطة للتعامل مع ذلك".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، ذكرت في تقرير لها أمس الأول، أن الشيخ حمد وهوجيج وقعا اتفاقية تنص على استحواذ الشيخ حمد بن خليفة على حوالي 50 % من ملكية النادي، مع التزامه الاستثماري الذي يصل إلى أكثر من 300 مليون شيكل على مدى السنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الصفقة تم التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة. وبحسب الصحيفة، فإنه سيتم استخدام الأموال التي ستذهب إلى خزائن النادي بشكل أساسي للاستثمار في البنية التحتية والشباب واكتساب اللاعبين المحتملين من أجل التنمية، لافتة إلى أن نجل الشيخ محمد بن حمد بن خليفة سينضم إلى تشكيل مجلس الإدارة الجديد في المجموعة ليكون ممثله في كل ما يتعلق بالنادي.