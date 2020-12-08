ويليام شكسبير أول رجل في العالم يتلقى لقاح فيروس كورونا

تلقى المواطن البريطاني، ويليام شكسبير، اليوم الثلاثاء، لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، ليصبح ثاني شخص يتلقى اللقاح بعد مارجريت كينان وأول رجل في العالم يتم حقنه باللقاح.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإنه الصدفة شاءت أن يكون اسم أول رجل في العالم يتلقى اللقاح مطابقًا لاسم أيقونة المسرح والشعر البريطاني الراحل وليام شكسبير.

وكانت المواطنة مارجريت كينان تلقت الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا داخل المستشفى الجامعي في كوفنتري، وسط تصفيق العاملين بالمستشفى.

ونقلت "بي.بي.سي" عن مارجريت، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ91، الأسبوع المقبل، وصفها بأن جرعة اللقاح "هي أفضل هدية عيد ميلاد كنت أتمناها على الإطلاق".

وقالت مارجريت، إن "هذه الجرعة تعني أنه بإمكاني قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي أخيرًا خلال نهاية العام، بعد أن كنت أمكث وحدي لفترة طويلة".

و نشر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، صورة مارجريت وهي تتلقى اللقاح عبر حسابه على موقع "تويتر" وقال: "شكر كبير لفريق المملكة المتحدة الطبي، الذي جعل هذا ممكنًا. أول مريضة تتلقى لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا".

وظهر هانكوك على التلفزيون البريطاني وهو يبكي بعد بدء توزيع اللقاح على المواطنين في بريطانيا قائلًا إنه تأثر كثيرًا عند مشاهدته صور كينان وهي تتلقى اللقاح، مشيرًا إلى أن "هذه الجرعة البسيطة في الذراع ستحمي مارجريت وستحمي الأشخاص المحيطين بها".

ووصف وزير الصحة البريطاني عام 2020 بأنه "كان صعبًا على العديد من الأشخاص، وأخيرًا أصبح لدينا طريق للخروج (من أزمة الجائحة). إنه بمثابة ضوء في نهاية النفق، كما يقول العديد من الناس".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مات هانكوك، الثلاثاء، أن كل الفئات المعرضة للخطر في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، ستتلقى التلقيح المضاد للفيروس بحلول الربيع المقبل.

وأضاف هانكوك، أن بلاده سترفع القيود المفروضة لمواجهة تفشي جائحة كورونا، فور الانتهاء من تطعيم الفئات المعرضة للخطر.

وكشف رؤساء الصحة في بريطانيا، أن المملكة المتحدة ستتلقى ما يصل إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر وبايونتك، قبل نهاية العام الجاري، حيث تبدأ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في تلقي الجرعات بدءًا من غد الثلاثاء.