نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ما هي خدماته و كيفية التسجيل في النظام

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام جديد وهو ” نظام فارس” وذلك بعد وضع خطة من قبل الحكومة السعودية لرفع كفاءة النظام الحكومي الإلكتروني للسعودية. كما يعتبر نظام فارس من اهم أنظمة التعليم بالنسبة لقطاع التعليم السعودي.

لأنه يقدم العديد من الخدمات والميزات الإضافية سواء للطالب أو الموظف عن طريق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بنظام فارس والخدمة الذاتية الجديدة.

سنتعرف من هذه المقال على نظام فارس، والهدف من هذا النظام، وطرق التسجيل، ومميزاته ستتمكن من معرفة كل محاور نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

ما هو نظام فارس؟

هو عبارة عن مجموعة من الأنظمة الجديدة الإلكترونية لإدارة الموارد المالية والإدارية نفسها، هدفه خدمة جميع الملتحقين بالتعليم في السعودية ، كما يعتبر الإصدار الأول والأقوى بالنسبة لوزارة التعليم السعودي ودخولها في نظام الحكومة الإلكتروني.

ويعد من أهم عناصر التعامل ألإلكتروني في وزارة التعليم السعودي. يهدف النظام لبناء نظام كامل ومتكامل لتنفيذ جميع متطلبات المواد المالية والإدارية. تبعا لأخر أصدار في لوائح الأنظمة الحكومية .

هكذا يدعم نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي تسمح لكل من ( الإداري ، المعلم ، العامل ، المستخدم ) أمكانية استخدامها. والحصول على الموافقات بشكل آلي من طرف أصحاب الإدارة أو المسؤولين.

دون الاضطرار بالذهاب للمصالح الإدارية، وبالتالي يوفر نظام فارس الجهد والوقت والإجراءات اللازمة على طالبي الخدمة. وتوفير استهلاك المعاملات الورقية للدولة.

ويمكنكم التعرف على أخر أخبار نظام فارس من خلال حساب الإدارة العامة للتعليم التي تقع بمنطقة الرياض.

ما هي أهداف نظام فارس؟

يعتبر نظام فارس من احدث الأنظمة الفعالة والغرض من النظام هو:

توفير جميع المعلومات اللازمة وتقديمها إلى الإدارات والأفراد لتحقيق الاستفادة المرجوة وأيضا الحفاظ على السرية التامة.

خلق بيئة معلوماتية موحدة ومنسقة متكاملة امنه متاحة لتجعل اتخاذ القرار أمر سهل.

تقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة في جميع الأماكن لكل من (الإداري ، المعلم ، المعلمة ، العامل ، المستخدم).

استغلال التطورات الحديثة واحدث التقنيات لرفع كفاءة وجودة الشؤون المالية والإدارية في وزارة التعليم السعودي.

الرقي في أجراءات العمل، ورفع الكفاءة الإدارية الشاملة لأجهزة إدارة التعليم.

ما هي خدمات نظام فارس؟

يحتوي نظام فارس على قسمين من الخدمات وهما:

1- نظام فارس الخدمة الذاتية.

هو عبارة عن نظام فرعي من أنظمة فارس، يتمثل في مجموعة من الخدمات الإلكتروني والتي يستطيع كل من الموظف ، والمعلم ، والإداري ، وكل مستخدم. الحصول عليها بشكل إلكتروني.

وإجراء الخطوات اللازمة للحصول على الموافقات من قبل أصحاب الإدارة بشكل آلي دون الاضطرار للذهاب إلى مقر الإدارات ، ويستطيع كل موظف إجراء هذه العملية لحين حصوله على القرار من خلال الموقع.

2- نظام فارس والخدمات الإلكترونية.

يقدم النظام الخدمات الإلكترونية في شكل:

الطلبات

الاستعلامات

الخدمة الأولي تخص المدير: وهي عبارة عن مجموعة من الطلبات التي تخص مهامه الوظيفية والاستعلام عنها.

الخدمة الثانية تخص الموظف: وهي الطلبات الخاصة بالإجازات أو التقاعد ، أيضا الاستعلام عنها.

الخدمات المتاحة للمدير في نظام فارس:-



بالنسبة للطلبات يستطيع المدير:

تنفذ طلب بدل للموظف.

طلب إجازة للموظف.

بالنسبة للاستعلامات:

استعلام عن الخدمات المتاحة للموظف.

ما هي طلبات الموظفين.

الخدمات المتاحة للموظف في نظام فارس:-

بالنسبة للطلبات يستطيع الموظف:

جميع الطلبات التي تخص الإجازات من حيث ( قطع، تمديد، تعديل) ألأجازه.

طلب تقاعد للموظف.

بالنسبة للاستعلامات يستطيع الموظف:

كشف رواتب الموظف.

بيانات الانتداب.

الطلبات المعلقة لموظف.

التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في نظام فارس لجميع العاملين والموظفين. كل ما تحتاج له في التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الإلكتروني لنظام فارس وإضافة المعلومات اللازمة في خانات البيانات المطلوبة لصاحب الحساب. الخانة الأولي يطلب منك الموقع أدخال رقم السجل المدني الخاص بك. الخانة الثانية ادخل حسابك البنكي الذي تريد استلام المرتب من خلاله. الخانة الثالثة أدخل بريدك الإلكتروني الذي تستخدمه بالفعل. لأنه من الممكن إرسال رمز تفعيل الحساب إلي بريدك الإلكتروني إذا أدت ذلك. الخانة الرابعة أدخل رقم جوالك الخاص إثبات ملكية الحساب. ثم بعد ذلك أدخل الكود الأمني ليتأكد الموقع من انك شخص وليس روبوت.

وأخيرا وليس أخرا اضغط علي أيقونة “تنفيذ” سيرسل الموقع رمز تفعيل الحساب لبريدك الإلكتروني أو رقم الجوال.

بعد وصول رمز التفعيل اضغط على أيقونة “تفعيل المستخدم” ستظهر لك الصفحة التالية:



ادخل رمز التفعيل وبعد ذلك اضغط علي تنفيذ.

بعد ذلك تظهر لك صفحة الدخول الرئيسية في نظام فارس.

ادخل البيانات التي أنشأتها في حسابك الشخصي ويمكنك الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

عند تسجيل الموظف يجب أدخال رقم الايبان ولابد أن يكون مطابق لرقم الآيبان المسجل في فارس سابقا والذي يتم استلام الراتب علية وهو يبدأ بي SA كبيتل.

لابد من إدخال رمز التفعيل المرسل لك من الموقع على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني من النظام لتفعيل المستخدم.

ملاحظات هامة يجب اتباعها عند التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية :