الجيش الإثيوبى يعترف بإطلاق النار على فريق الأمم المتحدة فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أقر متحدث حكومى إثيوبى، اليوم الثلاثاء، بأن قوات بلاده أطلقت النار على فريق للأمم المتحدة، بعدما تجاهل التعليمات، وخرق نقاط تفتيش للحكومة فى إقليم تيجراى بشمال البلاد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، جاء إطلاق النار فى وقت تواصل الأمم المتحدة ووكالات إغاثة السعى للوصول إلى شمال إثيوبيا، بعد أكثر من أسبوع من إعلان وقف المعارك، فى 28 نوفمبر الماضى.

وبحسب الوكالة، قال المتحدث الإثيوبى رضوان حسين: "أوقف عدد من موظفى الامم المتحدة، وأُطلق النار على بعضهم.. لقد تجاوزوا نقطتى تفتيش للتوجه إلى مناطق لا يفترض التوجه إليها، وأبلغوا بمنع الذهاب. وعندما كانوا بصدد تجاوز نقطة التفتيش الثالثة، أطلقت عليهم النار وأوقفوا".

وفى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شدد رضوان على أن موظفى الأمم المتحدة يتحملون المسؤولية عن الحادثة التى وقعت يوم الأحد الماضى، على مقربة من بلدة شيرى، قائلاً إنهم "انخرطوا فى مغامرة استكشاف".

وتابع: "هذا البلد ليس أرضًا مهجورة. فيه حكومة"، مضيفًا أنه "إذ أُبلغ أحدهم بمنع الذهاب، عليه التقيد والالتزام بذلك. لا يمكن تجاهل تحذير حكومى ثم السعى لتجاوز الجميع".