زعيم المعارضة التركية يهدد بمصادرة ثروات رجال الأعمال الموالين لأردوغان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء، قال كيليتشدار أوغلو: "إذا وصل حزب الشعب الجمهورى للسلطة، سيضع حدًا للمناقصات التى يحصل عليها رجل الأعمال المقربين من حكومة العدالة والتنمية، وسيضع حدًا لتلك السرقة".

وقال رئيس حزب الشعب الجمهورى: "أقولها للشعب التركى، سنؤمم ونأخذ استثمارات عصابة أردوغان الخماسية"، لافتًا إلى أن "الحكومة منحت قطر 500 مليار ليرة، بدلا من منحها للتجار، ولم تعط ولا قرشًا واحدًا لآلاف التجار، وأعطت خصمًا بـ 90 مليون دولار لشركة قطرية دفعة واحدة".

وندد كيليتشدار أوغلو بمنح حصة فى مصنع دبابات خاص بالجيش التركى لقطر، متسائلاً: "أى دولة حول العالم تسلم مصنع دبابات لدولة أخرى؟"، منوهًا فى الوقت ذاته إلى أن أردوغان منح مصنع الدبابات لقطر دون قرش واحد.