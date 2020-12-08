كورونا يقتحم حفل كريسماس البيت الأبيض.. ومحامية ترامب أولى المصابين

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن جينا أليس، محامية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أصيبت بفيروس كورونا وذلك بعد حضورها حفل الكريسماس في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية.

وأكد الموقع الأمريكي نقلًا عن مصادر متعددة، أن هناك مخاوف بين موظفي الجناح الغربي في البيت الأبيض، بسبب حضور أليس حفل الكريسماس واختلاطها بالموظفين يوم الجمعة الماضية.

وأشار الموقع إلى وجود قلق حول احتمالية تفشي فيروس كورونا مرة أخرى بين موظفي البيت الأبيض، رغم أنه من غير الواضح بعد عما إذا كانت أليس مصابة بالفيروس عندما حضرت الحفل أم لا.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية ذكرت أن 53 شخصًا في دائرة ترامب أصيبوا بفيروس كورونا، وإذا ما تأكدت إصابة أليس ستكون الشخص الـ 54.

ولفت التقرير الذي أعدته "فوربس" إلى أن قائمة المقربين من ترامب الذين أصيبوا بالعدوى طويلة، وتشمل: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واثنين من أبنائه: دونالد ترامب جونيور وبارون ترامب، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميللر، ومدير الحملة بيل ستيبين، والمستشارة السابقة للبيت الأبيض كيليان كونواي، وغيرهم.

من جهة أخرى، أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن جولياني حضر جلسات استماع في جورجيا وميتشيجان الأسبوع الماضي ولم يكن يرتدي فيها الكمامة في كثير من الأحيان، وصافح وعانق العديد من الأشخاص، ومن المحتمل أن يكون قد نقل العدوى إلى المئات من الأشخاص.