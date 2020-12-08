كورونا يقتحم حفل كريسماس البيت الأبيض.. ومحامية ترامب أولى المصابين

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن جينا أليس، محامية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أصيبت بفيروس كورونا وذلك بعد حضورها حفل الكريسماس في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية.
وأكد الموقع الأمريكي نقلًا عن مصادر متعددة، أن هناك مخاوف بين موظفي الجناح الغربي في البيت الأبيض، بسبب حضور أليس حفل الكريسماس واختلاطها بالموظفين يوم الجمعة الماضية.
وأشار الموقع إلى وجود قلق حول احتمالية تفشي فيروس كورونا مرة أخرى بين موظفي البيت الأبيض، رغم أنه من غير الواضح بعد عما إذا كانت أليس مصابة بالفيروس عندما حضرت الحفل أم لا.
وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية ذكرت أن 53 شخصًا في دائرة ترامب أصيبوا بفيروس كورونا، وإذا ما تأكدت إصابة أليس ستكون الشخص الـ 54.
ولفت التقرير الذي أعدته "فوربس" إلى أن قائمة المقربين من ترامب الذين أصيبوا بالعدوى طويلة، وتشمل: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واثنين من أبنائه: دونالد ترامب جونيور وبارون ترامب، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميللر، ومدير الحملة بيل ستيبين، والمستشارة السابقة للبيت الأبيض كيليان كونواي، وغيرهم.
من جهة أخرى، أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن جولياني حضر جلسات استماع في جورجيا وميتشيجان الأسبوع الماضي ولم يكن يرتدي فيها الكمامة في كثير من الأحيان، وصافح وعانق العديد من الأشخاص، ومن المحتمل أن يكون قد نقل العدوى إلى المئات من الأشخاص.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب اليوم أمرًا تنفيذيًا بخصوص توزيع لقاح فيروس كورونا.
وقالت وكالة "رويترز نقلًا عن مسئول كبير بإدارة ترامب، إن الرئيس سيوقع أمرًا تنفيذيًا يعطي أولوية الوصول إلى لقاحات كورونا التي ستشتريها الحكومة الأمريكية إلى الأمريكيين.
وذكرت الوكالة أن ترامب حريص على الحصول على الفضل في توزيع اللقاح على الشعب الأمريكي، وذلك بعد أن واجه انتقادات حادة بسبب تعامله مع جائحة كورونا في الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 14 مليونًا و757 ألف حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 282,299 حالة وفاة، وذلك وفقًا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
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