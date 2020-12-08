المسماري: نواجه حربا من تركيا..وأوقفنا إطلاق النار احتراما لـ مصر

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تركية دخلت منطقة عسكرية محظورة.

وحسب "سكاي نيوز"، قال المسماري إن السفينة التركية لم تنقل أي أسلحة أو مواد محظورة أو ممنوعة، واستدرك قائلا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف أن البيان التركي المندد باحتجاز السفينة التركية من قبل الجيش الليبي يحمل نبرة غطرسة غير مقبولة.

وتابع:"نحن في حالة حرب مع تركيا وفي مواجهة حقيقية".

وواصل:"اوفقنا على إطلاق النار احترامًا لمصر والدول الشقيقة التي طلبت منا ذلك".

وشدد على أن تركيا تريد استكمال مشروعها الاستعماري في المنطقة.

وأوضح أن السفينة التركية احتجزت من قبل الجيش الوطني الليبي لدخولها منطقة محظورة وإن كانت لا تحمل أسلحة أو مواد ممنوعة.