أمريكا تفرض عقوبات على مسئول عسكري إيراني عينته طهران دبلوماسيًا في اليمن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على مسؤول بالحرس الثوري الإيراني أرسلته إيران لتوها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للعمل كضابط ارتباط مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة صنفت كذلك جامعة المصطفى الدولية، وهي جامعة تضم خمسين فرعا دوليا وتوفر منصة لعمليات فيلق القدس في الحرس الثوري. وكذلك أدرجت الباكستاني، يوسف علي مُراج، على لائحة العقوبات بسبب الدعم الذي قدمه لفيلق القدس في عمليات الفيلق في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وأضاف أن التدخل الإيراني في اليمن ودعمها مليشيات الحوثي أجج الصراع في البلاد وعمق حالة عدم الاستقرار.

وعن إرلو، قال بومبيو إن إرساله إلى صنعاء يبعث إشارة إلى أن فيلق القدس يعتزم زيادة دعمه للحوثيين وبالتالي تعقيد الموقف.

وحسن إرلو ضابط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تقول إيران إنها عينته سفيرا لطهران في اليمن.