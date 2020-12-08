بسبب منخفضات المتوسط.. أمطار وثلوج تضرب لبنان

يتوقع خبراء الأرصاد في لبنان، أن تشهد البلاد طقسًا غير مستقر مع سقوط أمطار غزيرة، حيث تضرب منخفضات جوية البحر المتوسط.
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن المنخفض الإيسلندي يغطي غرب ووسط القارة الأوروبية وجنوبها ويستقطب المنخفضات الأطلسية نحو البحر المتوسط، والذي سيصل إلى لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ويغذيها بالأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة وسط تدني بدرجات الحرارة في المنطقة.
ويسيطر منخفض جوي على تركيا سيؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة على الساحلَي السوري واللبناني اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وتشتد بين المساء وقبل ظهر الأربعاء.
وتتساقط أمطار محلية خفيفة وسط طقس غائم جزئي خلال الفترة الصباحية غدا الأربعاء، مع سقوط بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
فيما من المتوقع أن يستقر الطقس مساء الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.
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