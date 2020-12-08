أمريكا تضع 13 دولة على قائمة منتهكي حرية الأديان.. وإشادة بدولة عربية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحريات الدينية تعتبر حقا غير قابل للتصرف وحجر الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات الحرة والمزدهرة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان في هذا الصدد، إن الولايات المتحدة - باعتبارها دولة تم تأسيسها على يد أولئك الذين فروا من الاضطهاد الديني وفقًا للتقرير الأخير للجنة الحقوق غير القابلة للتصرف - تتخذ مرة أخرى إجراءً للدفاع عن أولئك الذين يرغبون في امتلاك هذه الحرية الأساسية (الحرية الدينية).

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها صنفت العديد من الدول على أنها ذات "قلق خاص" وفقًا لقانون الحرية الدينية الدولية الصادر عام 1998 بصيغته المعدلة لانخراط تلك الدول في الانتهاكات المنهجية المستمرة والصارخة للحرية الدينية أو التواطؤ معها، وهذه الدول هي "بورما والصين وإريتريا، وإيران، ونيجيريا، وكوريا الشمالية، وباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها وضعت بعض الدول الأخرى في قائمة المراقبة الخاصة بسبب قيام حكوماتها بالانخراط أو التسامح مع انتهاكات خطيرة للحرية الدينية، مثل "كوبا ونيكاراجوا، وروسيا".

وصنفت الخارجية الأمريكية عدد من الجماعات المتطرفة على أنها كيانات ذات اهتمام خاص بموجب قانون فرانك وولف الدولي للحرية الدينية لعام 2016 ومن بين تلك الجماعات: "جماعة الشباب، والقاعدة، وبوكو حرام، وهيئة تحرير الشام، والحوثيين، وتنظيم داعش، وداعش في الصحراء الكبرى، وداعش غرب أفريقيا، وجماعة نصر الإسلام والمسلمين، وطالبان.

ولفت البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن لم تجدد وضع اسم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة وداعش في خراسان نظرًا لفقدان التنظيمين جميع الأراضي التي كانا يسيطران عليها، لكن البيان أكد أن الولايات المتحدة لن تهدأ حتى تتخلص من كامل التهديد التي تشكله تلك الجماعات الإرهابية للحرية الدينية.

ونوه البيان الأمريكي إلى رفع اسم السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة بسبب التقدم الملموس الذي أحرزته تلك الدولتان من خلال حكوماتهم على مدار العام الماضي، مؤكدًا أن إصلاحات السودان وأوزبكستان المشجعة لقوانينهم وممارساتهم تعتبر نموذجًا يجب أن تتبعها الدول الأخرى.

واختتم البيان قائلًا: "إن عملنا ما زال بعيدًا عن النهاية. الولايات المتحدة ستواصل عملها دون كلل للقضاء على الانتهاكات والاضطهادات الدينية في جميع أنحاء العالم وستعمل على التأكد من حصول كل شخص في كل أنحاء العالم على حقه للعيش وفقًا لما يمليه الضمير".