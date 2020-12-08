إرسال برقيه للديوان الملكي، إرسال برقية للديوان الملكي تكون بهدف تقديم طلب للمساعدة من الديوان الملكي للخدمات مثل سداد الديون، طلب العلاج، الإعفاء من سداد القروض بسبب عدم المقدرة على الدفع يمكن إرسال البرقية من خلال البريد الممتاز، يقوم خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات لكافة المواطنين وقت الأزمات والعمل على حل المشاكل.

إرسال برقيه للديوان الملكي

هناك الكثير من المواطنين في المملكة السعودية سواء من الرجال أو النساء يمرون بصعوبات وضائقة مالية شديدة تجعلهم يتعرضون إلى تراكم الديون، وهذا ما يجعلهم يطلبون المساعدات من الديوان الملكي بهدف سداد الديون، يقومون بتقديم برقية أو طلب بصياغة محددة يقوم فيها الشخص بطلب المساعدة وعرض الحلول لحل المشكلة.

أنواع البرقيات الديوان الملكي

يوم العديد من أنواع البرقيات التي تقدم للديوان الملكي من المواطنين في المملكة السعودية، والسماح للديوان الملكي بإستقبال كافة الطلبات من المواطنين ومن أنواع البرقيات:

برقية سداد الديون. برقية طلب العلاج. برقية الشكاوى ضد أشخاص في أراضي المملكة. برقية خاصة بالحق العام. برقية لإيقاف القصاص. برقيات بالتهاني والعزاء. برقيات للطلبات الحكومية. برقية إعفاء من سداد القروض. عنوان بريد الديوان الملكي

الديوان الملكي لديه عنوان بريد

لكافة المواطنين يستطيعون إرسال البرقيات من خلالة البرقية تكتب على عنوان التالي: