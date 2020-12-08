لعبة فرِي فاير من أكثر أنواع الألعاب شيوعًا طريقة التحميل على أجهزة الهاتف الذكي

لعبة فرِي فاير وَأهم مراحل اللعب بها، تُعد الألعاب الإلكترونية من أكثر أنواع الألعاب شيوعًا في الوقت الحالي، وذلك لتمتعها بقدر كبير من محاكاة الواقع، وتحفيز النشاط الرياضي والروح القتالية لدى الشباب، لذلك يقوم عدد ضخم من الشباب بتنزيل وتحميل هذه الألعاب على أجهزة الهاتف الذكي الخاص بهم، ليتمكنوا من التَاصل فيما بينهم أثناء اللعب، ومساعدة بعضهم البعض في تحطي العديد من المستويات الصعبة داخل اللعبة.

نشأت لعبة فرِي فاير، تأسست وتطورت لعبة فرِي فَاير بدايةً عن طريق 111 دوتُس ستَديو، وقامت بنشرها شركة غَارينا.

تم إصدار لعبة فرِي فاير رسميًا في الرابع من شهر ديسمبر للعام الميلادي 2017.

لعبة فرِي فاير والتي عُرفت بدايةً باسم غَارينا فرِي فاير انتسابًا لِشركة غَارينا الناشرة، تُعد من نوع ألعاب القتال(الباتل رويال).

لعبة فرِي فايرفكرة عامة عن لعبة فرس فاير

يوجد عدد قليل وبسيط من القواعد اللازم اتّباعها عند البدء في لعبة فرِي فاير، وذلك لضمان الحصول على كافة الامتيازات المستحقة للاعبين داخل اللعبة، ومن أهم هذه القواعد الآتِي:

البداية

أهم مراحل لعبة فرِي فاير

جميع اللاعبين في بداية اللعبة يكونوا بدون أسلحة، حيث يتم البحث عن الأسلحة بعد اختيار اللعب طريقة ونمط اللعب الذي يرغب فيها، من كونه لاعب فردي أو ثنائي أو في مجموعة.

الأسلحة

يتم الحصول عليها بعد هبوط جميع اللاعبين من الطائرة، وذلك عن طريق التغلب على اللاعبين الأخرين أو كهدايا إضافية أو شرائها من المتجر الخاص باللعبة.

النهاية

تكون عندما يتبقى آخر فرد من اللاعبين، وذلك بعد مواجهات لباقي اللاعبين الآخرين والتغلب عليهم، سواء كان منفردًا أو بين مجموعة.