فايزر تعلن "أخبارا سارة" للعالم بشأن لقاح كورونا

قالت شركة "فايزر" الأميركية، في تصريح لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، إنها جاهزة لبدء شحن لقاح كورونا بعد تلقي تصريح "الاستخدام الطارئ".
وذكرت الشركة: "نحن جاهزون لبدء شحن الجرعات الأولية بعد تلقي تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية".
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية "قدمت لنا طلبا أوليا لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا".
وأضافت "أي جرعات إضافية تتجاوز 100 مليون جرعة ستخضع لاتفاقية منفصلة ومقبولة من الطرفين أي الحكومة الأميركية وفايزر".
ورفضت الشركة التعليق "على أي مناقشات سرية قد تجري مع حكومة الولايات المتحدة".
في المقابل، ذكرت فايزر أن "فرق التصنيع تعمل على مدار الساعة لتوفير اللقاح للعالم بشكل سريع ومنصف".
وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الثلاثاء، أن تأثير لقاح فايزر ضد كورونا "يظهر من الجرعة الأولى".
ويعطى اللقاح المذكور على جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع، لكن وفق الهيئة الأميركية "يبدو أنه يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة".
وأضافت أن "لقاح فايزر ضد كورونا متسق مع توصياتنا"، في تلميح على ما يبدو لقرب إصدار تصريح بتوزيعه في أميركا.
ويتوافق الإعلان الأميركي مع ما قدمته دراسات سابقة عن اللقاح، حيث وجدت دليلا عن "الحماية الجزئية من المرض بعد 12 يوما من الجرعة الأولى"، رغم الحاجة إلى جرعتين للحصول على الفائدة الكاملة منه.
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