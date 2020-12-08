الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سفير إيران لدى الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على السفير الإيرانى لدى ميليشيا الحوثى فى اليمن، حسن إيرلو، وجامعة "المصطفى الدولية" فى إيران، والباكستانى المقيم فى إيران يوسف على موراج، بسبب ضلوعهم فى أنشطة إرهابية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا، وصفت فيه إيرلو بالمسؤول فى فيلق القدس، ذراع الحرس الثورى الإيرانى الإرهابى فى الخارج، كما وصفت جامعة "المصطفى الدولية" بمركز انطلاق لعمليات فيلق القدس، والتجنيد فى الخارج. وقالت الخزانة الأمريكية، إن موراج دعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات إرهابية فى الشرق الأوسط، والولايات المتحدة.

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