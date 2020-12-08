تركيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة قياسية فى أعداد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى بلغت 211 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات جراء الوباء فى تركيا إلى 15.314 منذ بداية الجائحة.





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