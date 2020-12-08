جدة - نرمين السيد - قال المدعى العام فى تكساس، كين باكستون، إنه سيقاضى ولايات "جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن" مباشرة أمام المحكمة العليا الأمريكية، متهمًا تلك الولايات باستغلال جائحة فيروس كورونا لإدخال تغييرات غير قانونية على قواعد التصويت بالبريد فى اللحظات الأخيرة.





ووفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية، يقول باكستون، المؤيد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن هذه الولايات "أغرقت مواطنيها بطلبات الاقتراع غير القانونية وبطاقات الاقتراع"، وتجاهلت القواعد كيفية حساب بطاقات الاقتراع عبر البريد. وفى بيان صحفى له، اليوم، أعلن باكستون رفع قضيته ضد الولايات المتأرجحة أمام المحكمة الأمريكية العليا، مجددًا مزاعم ترامب وحلفاؤه فى عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة فى نفس الولايات المتأرجحة بعد فوز الرئيس الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات. وقال البيان الصادر عن تكساس، إن "هذه العيوب تمنع بشكل تراكمى معرفة من فاز بشكل شرعى فى انتخابات 2020، وتلقى بظلالها على جميع الانتخابات فى المستقبل"، حيث يسعى باكستون للحصول على موافقة المحكمة العليا لرفع الدعوى ضد هذه الولايات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدعى العام لتكساس يقاضى الولايات المتأرجحة بسبب الانتخابات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.