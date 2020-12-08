فرنسا : محاكمة ساركوزى ليست عملية انتقامية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال جان فرانسوا بونرت، كبير محققى النيابة المالية: "لا أحد هنا يسعى للانتقام من رئيس سابق للجمهورية"، مؤكدًا أن ساركوزى "مثله مثل أى مواطن آخر، مُنح حقوقه، ولكن كان عليه أيضًا الامتثال للقانون لأن هذه هى الدولة الدستورية".

ويواجه ساركوزى، ومساعديه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 أعوام لكل منهم، وغرامة بمليون يورو، ما يعادل 1.2 مليون دولار.

ومنذ فترة طويلة، يواجه ساركوزى ومحاميه، تييرى هيرتسوج، اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، ومزاعم محاولة رشوة المدعى العام جيلبرت أزيبرت فى 2014 للحصول على معلومات سرية عن تحقيق منفصل حول تمويل حملته الانتخابية، وهى الاتهامات التى رفضها ساركوزى.

واعتبر ساركوزى، الذى تولى الرئاسة بين العامين 2007 و2012، أن الاستماع إلى حوالى 3.700 من محادثاته الخاصة أمرًا غريبًا، متسائلاً: "ماذا فعلت لاستحق ذلك؟".