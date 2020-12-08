اعتقال خلية إرهابية في بيلاروس 

أفادت قناة "إس تي في" باعتقال ثمانية عناصر في جماعة إرهابية يشتبه في إضرامهم النار بمنزل ضابط شرطة وتفجير سيارة في مقاطعة غرودنو جنوبي البلاد.
وتؤكد القناة أن أحد المتهمين في هذه القضية هو نيقولاي أوتوخوفيتش، رجل أعمال وأحد نشطاء المعارضة وعرضت القناة لقطات استجوابه مع شريكه بافيل سافا.
وذكرت القناة أن بين المعتقلين ثلاث نساء وأشارت إلى أن جميع المشتبه بهم يتعاونون بنشاط مع التحقيق، ولذلك تم تحديد أعضاء آخرين محتملين من المجموعة الإجرامية.
من جانبه، قال رئيس قسم التحقيق في هيئة أمن الدولة في بيلاروس قسطنطين بيشيك، إن أوتوخوفيتش اختار "الضحية" خلال تفجير السيارة بمساعدة قناة على تيليغرام نشرت البيانات الشخصية لضباط الأمن.
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