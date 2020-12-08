ماكرون: حاملة الطائرات الفرنسية من الجيل الجديد ستكون نووية 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن القوات البحرية لبلاده ستتسلم بحلول عام 2038، حاملة الطائرات النووية التي ستحل محل حاملة "شارل ديغول".

وخلال زيارته لمصنع Framatome بمدينة كروزو، تطرق ماكرون إلى ضرورة حفاظ بلاده على صناعة قادرة على التنافس في المجال النووي العسكري، قائلا: "مستقبلنا الاستراتيجي ومركزنا كدولة كبرى يرتبطان بالصناعة النووية".

وتابع: "النووي سيبقى حجر الزاوية لاستقلالنا الاستراتيجي. لقد قررت أن تكون حاملة الطائرات الجديدة التي ستمتلكها بلادنا وقواتنا البحرية مثل حاملة "شارل ديغول" لكنها ستعمل بالوقود النووي".

فيما قال مسؤولون فرنسيون إن حاملة الطائرات الجديدة ستكون مزودة بنظامين كهرومغناطيسيين لإطلاق الطائرات من تصميم شركة General Atomics الأمريكية.