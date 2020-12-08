بايدن يكشف خطته لمكافحة كورونا خلال 100 يوم

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الإجراءات المقرر اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال أول مائة يوم من ولايته.

قال بايدن في مؤتمر صحفي لتقديم فريقه الطبي، إن "أول مائة يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا سيتم توزيعها على الأمريكيين في نفس المدة".

وناشد بايدن الشعب الأمريكي الالتزام بارتداء الكمامة خلال أول مائة يوم بعد توليه السلطة، مضيفًا أن تطوير اللقاحات واحدة من المهام الصعبة التي تنتظر إدارته.

وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى ضرورة عمل الكونجرس على تمويل توزيع اللقاح في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن إدارته ستقر حزمة تحفيز اقتصادية لتخطي أضرار الجائحة.

وتابع بايدن: "يجب حماية الأطفال من كورونا وإبقاؤهم في المنازل وهدفنا الإبقاء على فتح المدارس وارتداء الكمامات خلال أول مائة يوم".

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تتخلص من وباء كورونا على الفور، لكنه أعرب عن قناعته بأنه يمكنه تغيير الموقف بشكل جذري خلال أشهر.