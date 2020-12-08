بعد واقعة الشجار وتبادل الشتائم.. اعتصام جديد وفوضى داخل البرلمان التونسي

تمر السلطة التشريعية في تونس خلال الأيام الماضية بحالة من الفوضى داخل البرلمان التونسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية برئاسة، راشد الغنوشي، فبعد واقعة الضرب والشتائم بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، خلال اجتماع لجنة المرأة بالبرلمان، قررت الكتلة الديمقراطية الاعتصام داخل المجلس.

وأعلن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار خلال مداخلته بالجلسة العامة التي عقدت اليوم، والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 انسحاب نواب كتلته من الجلسة العامة والاعتصام في مقر البرلمان واتخاذ كل الإجراءات التصعيدية، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وأوضح عمار أن هذا القرار يأتي على خلفية ما اعتبره ''تسويفا من قبل البرلمان وتحديدا من طرف رئاساته الثلاث وتبريريهم للإرهاب والدم وكل أعمال العنف المسلط داخل مجلس نواب الشعب".

وأضاف عمار أن قرار الانسحاب والاعتصام بمقر البرلمان يأتي على خلفية رفض الجلسة العامة اتخاذ موقف من الاعتداء الذي تعرض له النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد من قبل نواب ائتلاف الكرامة.