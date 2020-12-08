إيران تعلن موقفها من انضمام السعودية إلى الاتفاق النووي

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة، وذلك في معرض تعليقه على ما أثير بشأن إعادة التفاوض بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وخسارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال ربيعي ردا على تصريحات مسؤولي بعض الدول، من بينها اليابان ودول خليجية، بشأن استعدادهم للمشاركة في حال وجود مفاوضات جديدة، إن إيران ترحب بدور اليابان كدولة صديقة وشريك مهم إلا أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي انتهت من وجهة نظر طهران، مشيرا إلى مفاوضات عام 2015.

وأضاف أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ليضاف إليه عضو جديد، في رد على تصريحات سعودية وبحرينية.

وتابع أن القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق، وهي ليست بقضية معقدة، وحكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيدًا ما يجب فعله حيال الاتفاق النووي.

وواصل:"نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة وبنفس السرعة التي انسحب بها ترامب من الاتفاق النووي".

وأكمل:"الإدارة الأمريكية القادمة تعلم جيدا ما يجب أن تفعله لطمأنة إيران وما هي الإجراءات الضارة التي تستطيع أن تتجنبها والتي قد تضر بالدبلوماسية. ليس من الممكن إطلاقا التفكير في مفاوضات جديدة قبل عودة الولايات المتحدة إلى ذات النقطة التي تملصت فيها من التزاماتها".

وكانت تصريحات سعودية طالبت بأن الرياض يجب أن تكون جزءا من أي اتفاق نووي جديد مع إيران، بينما قالت البحرين إنه يجب التشاور مع دول المنطقة بشأن أي تعديلات في الاتفاق النووي.