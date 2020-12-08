بشرى سارة بشأن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا

أكد باحثون في مجلة "ذا لانسيت" العلمية، أن لقاح جامعة أكسفورد وشركة استرا زينيكا، فعال للغاية وفقًا لبيانات التجارب الكاملة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن معظم المشاركين في التجربة كانوا أصغر من 55 عامًا، لكن النتائج حتى الآن تشير إلى أن اللقاح فعال بشكل جيد مع كبار السن أيضًا.

وتشير البيانات أيضًا إلى أنه يمكن أن يقلل من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن حماية الشخص من الإصابة والوفاة.

وحددت التجربة التي تم تقييمها من قبل علماء مستقلين، النتائج الكاملة للقاح الذي تمت على أكثر من 20000 شخص، لكن لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الجرعة التي يجب إعطاؤها، وكذلك من سيتلقاها.

ويقول الباحثون أن اللقاح فعال بنسبة 70٪ في الوقاية من الفيروسن لكن هذا ليس رقمًا يمكن إثباته في الحياة الواقعية، لأنه ناتج من متوسط فعالية نظامي جرعات مختلفين، فعند إعطائه كجرعتين كاملتين، تظهر البيانات أن فعال بنسبة 62٪، فيما زادت النسبة إلى 90٪ عند إعطائه كنصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة.

وكانت بريطانيا بدأت اليوم الثلاثاء، أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد تسلم مستشفى في جنوب لندن السبت أول دفعة من لقاحات شركة فايزر الأمريكية ومخبر بيونتيك الألماني، بعد أيام من موافقة المملكة المتحدة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وتتطلب عملية نقل لقاح فايزر، تدابير لوجيستيكية معقدة لأن اللقاح يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة فائقة البرودة تفوق الـ 70 درجة مئوية تحت الصفر.