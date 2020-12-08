تدابير ماكرون قاسية.. أمريكا تعلن عن قلقها بشأن حرية الأديان في فرنسا

أبدى مبعوث أمريكي، اليوم الثلاثاء، قلق الولايات المتحدة بشأن حرية الأديان في فرنسا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، حذر المبعوث الامريكي ردا على الأصوات المتخوفة بشأن حرية الأديان في فرنسا، من التدابير "القاسية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي ذلك في أعقاب طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية، كجزء من حملته الواسعة ضد "المتشددين" وما سماه بـ"الانعزالية الإسلامية".

ومنح ماكرون المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية الأربعاء مهلة 15 يوما لقبول الميثاق الذي ينص على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر "التدخل الأجنبي" في شؤون الجماعات الإسلامية، في إشارة إلى التدخل التركي.

وجاءت تحركات ماكرون في أعقاب 3 هجمات نسبت مسؤوليتها إلى متشددين إسلاميين خلال نحو شهر.