أبدى مبعوث أمريكي، اليوم الثلاثاء، قلق الولايات المتحدة بشأن حرية الأديان في فرنسا.
وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، حذر المبعوث الامريكي ردا على الأصوات المتخوفة بشأن حرية الأديان في فرنسا، من التدابير "القاسية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويأتي ذلك في أعقاب طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية، كجزء من حملته الواسعة ضد "المتشددين" وما سماه بـ"الانعزالية الإسلامية".
ومنح ماكرون المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية الأربعاء مهلة 15 يوما لقبول الميثاق الذي ينص على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر "التدخل الأجنبي" في شؤون الجماعات الإسلامية، في إشارة إلى التدخل التركي.
وجاءت تحركات ماكرون في أعقاب 3 هجمات نسبت مسؤوليتها إلى متشددين إسلاميين خلال نحو شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدابير ماكرون قاسية.. أمريكا تعلن عن قلقها بشأن حرية الأديان في فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.