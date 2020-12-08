فرض حظر التجوال في مدينتين بالعراق على خلفية أعمال عنف

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية قررت فرض حظر التجوال في مدينتي السليمانية وحلبجة.

وقال مصدر أمني للقناة إنه "تقرر حظر التجوال في السليمانية وحلبجة بالاضافة الى ادارتي رابرين وكرميان".

ويشهد إقليم كردستان منذ يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولًا إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق ارتفع إلى 6 قتلى.