سيندمون.. إيران تعلن اعتقال بعض الضالعين في اغتيال فخري زادة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مسؤول إيراني، قوله غن طهران اعتقلت بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان لـ"التلفزيون الإيراني"، "تعرفنا على من أمروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا".

وأوضح عبد اللهيان أنه تم التعرف على بعض الجناة من قبل الأجهزة الأمنية واعتقالهم ولا يمكنهم الفرار من وجه العدالة.

وأضاف: أن "الرد والانتقام لجريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل ومن فعل ذلك سيندم".

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت عن مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح قرب العاصمة طهران، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

وأثار اغتيال محسن زاده إدانة واسعة من طهران، التي اتهمت إسرائيل وتحديدًا الموساد بالوقوف وراء مقتله.

من جانبها، وضعت إسرائيل سفاراتها حول العالم في حالة تأهب قصوى بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام، حيث شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده تسعى إلى الانتقام في "الوقت المناسب".

كما وجهت تل أبيب طلبًا لخبرائها النوويين، الذين خدموا سابقًا في مفاعل "ديمونا"، بتوخي مزيد من الحذر في سلوكهم اليومي وطرق سيرهم.

كما طلبت منهم تجنب الطرود المشبوهة، والأحداث غير المعتادة خشية رد إيراني، على مقتل زادة.

وحذرت من استهداف رعاياها ومصالحها، في الدول القريبة من إيران، إذ قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: أنه "في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب، من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران.

وأضاف، أن الدول مثل: "جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا".