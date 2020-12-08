عاجل.. ترمب يوقع مرسوما يلزم بتأمين لقاح كورونا للأمريكيين أولا

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، مرسومًا يلزم بتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للأمريكيين أولاً، حسبما أفاد قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل,





ونص المرسوم على أن "تعطى الحكومة الأمريكية أولوية لتلقيح المواطنين الأمريكيين قبل إرسال اللقاحات الى دول أخرى"، علمًا بأن تحالف فايزر بايونتيك الذى يتوقع أن يحصل فى الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه، أعلن أن الجرعات التى سيسلمها فى الولايات المتحدة لن تتجاوز 100 مليون.

وكانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، أكدت فى وقت سابق من اليوم، أن بيانات كفاءة لقاح فايزر استوفت المعايير، وأن لقاح الشركة الأمريكية سيكون بإمكانه منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمن هم فوق الـ 16 عامًا.

قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إن لقاح فايزر يوفر مقدارا من الوقاية بعد أول جرعة، موضحة أن المتعافين من كورونا فى خطر وبحاجة لأخذ اللقاح.