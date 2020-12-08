إيران : اعتقال بعض المشاركين فى اغتيال العالم النووى فخرى زاده

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال أمير عبد اللهيان فى تصريحات لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية فى إيران: "لن يفلت مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم، من العدالة".

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