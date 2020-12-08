انشقاق فى الليكود الإسرائيلى يهدد بقاء نتنياهو

وبحسب موقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فإن ساعر ينتهج السياسة نفسها التى يتبعها نتنياهو فى العديد من القضايا الرئيسية، بما فى ذلك العلاقة مع الفلسطينيين.
وبحسب الموقع، قال ساعر الذى استقال من الكنيست ومن الحزب: "هذه الحكومة نهبت نفسها والشعب. التركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم. قبل عام حاولت التغيير وترشحت لرئاسة الليكود وخسرت أمام رئيس الوزراء نتنياهو".
وأضاف: "فى العام الماضى، أدركت أكثر من أى وقت مضى أن الليكود، غير وجهه وابتعد عن مسار الدولة"، موضحًا أن الليكود تحول إلى حركة تملق وأداة ضمن محاكمة رئيس الوزراء، وأكد: "لا يمكننى تأييد هذه الظواهر، فإسرائيل فى حاجة إلى الاستقرار والوحدة، ونتنياهو غير قادر على ذلك".
وفى إشارة إلى طول فترة بقاء نتنياهو فى حكم إسرائيل، اختتم ساعر، قائلاً: "قال بيجن إن الحكم المطول يشكل خطرًا على حرية الأمة.. هو سىء بطبيعته".
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