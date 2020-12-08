ماكرون يعلن خطط فرنسا لبناء حاملة طائرات نووية جديدة

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، جاء إعلان ماكرون عن هذه الخطوة خلال زيارة أجراها، اليوم الثلاثاء، إلى الشركة النووية الفرنسية "فراماتوم" فى بلدة لو كروسو بشرق البلاد.
وقال ماكرون، إن شارل ديجول "ستصل إلى نهاية فترة عملها فى الخدمة فى 2038"، لافتًا إلى أن حاملة الطائرات القادمة ستعمل أيضًا بالطاقة النووية، مشددًا فى ذلك على أهمية الطاقة النووية لفرنسا.
وتابع الرئيس الفرنسى: "مستقبلنا البيئى وفى مجال الطاقة يعتمد أيضًا على الطاقة النووية"، موضحًا أنه "لم يكن أبدًا من أنصار الطاقة النووية، إلا أنه افترض أنها يجب أن تكون أحد أعمدة مزيج الطاقة فى فرنسا فى العقود المقبلة".
ودعا ماكرون إلى أن ضرورة اعتماد نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة المستقبلية فى فرنسا من الطاقات المتجددة، خاصة وأن معظم إنتاج الكهرباء فى فرنسا يأتى من الطاقة النووية فى الوقت الراهن.
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