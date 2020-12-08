السعودية: ندعم موقف مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، عن دعم المملكة لموقف مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأكد بن فرحان خلال لقاء برئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في الخرطوم على دعم المملكة لموقف السودان فيما يلي مفاوضات سد النهضة وأهمية الحوار للوصول إلى اتفاق مُرضٍ وملزم لكل الأطراف، مشددًا على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء أصيل من الأمن القومي العربي، وفقًا لموقع "تاق برس" الإخباري السوداني.

من جانبه أكّد حمدوك على تقدير الحكومة للعلاقات السودانية السعودية المتطورة، ودعم السعودية للسودان في مختلف المحافل الدُّوليّة، تحديدًا موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما ينعكس إيجابًا على نجاح الفترة الانتقالية بالبلاد

وتطرّقت المحادثات لسُبُل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب عدد من القضايا الثُنائيّة والاقليمية والدولية، والتي تطابقت وجهات النظر في العديد منها، ومن ضمنها دعم المملكة العربية السعودية لمجهودات تطبيق اتفاقيات السلام بالبلاد، وتشجيع الاستثمارات السعودية، بالإضافة لبحث آفاق تبادل الخبرات والتدريب لكوادر البلدين في الخدمة المدنية، بالإضافة لمتابعة نتائج مؤتمر أصدقاء السودان الذي استضافته الرياض في أغسطس الماضي

كما تناول اللقاء أهمية أمن الدول المُشاطئة للبحر الأحمر، على ضوء النزاع الذي اندلع بإقليم التغراي بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديموقراطية

وجرى خلال اللقاء كذلك بحث النزاعات الإقليمية باليمن وسوريا وليبيا وتم التأكيد على ضرورة حلحلة هذه النزاعات على أساس عدم التدخل الأجنبي، والحل السلمي، والشرعية والقانون الدُّوليِّين

وكان حمدوك استقبل بمكتبه اليوم الأمير فيصل بن فرحان الذي نقل إليه تحيات القيادة السعودية ووقوفها بجانب السودان، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ووزير الخارجيّة المُكلّف عمر قمر الدين.