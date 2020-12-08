هل تنجح إلهام خازن؟.. أول امرأة عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

للمرة الأولى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، تعلن امرأة عربية، إلهام خازن، اعتزامها الترشح لمنصب الرئيس لخلافة الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، وذلك بحسب تغريدة نقلت عن مصدرين عربيين، "هلا تي في" و"آراب نيوز".
وبحسب "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن إلهام خازن سيدة أعمال من بلدة البعينة شمالي إسرائيل، وتمتلك سلسلة صيدليات ومركزا طبيا في مدينة سخنين.
وستخوض خازن المنافسة ضد زعيم حزب العمل عمير بيريتس وعضو الكنيست السابق عن حزب الليكود يهودا جليك والوزير السابق لحزب العمل شيمون شتريت، الذين أعلنوا جميعًا رسميًا عن نيتهم الترشح للرئاسة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن خازن قولها إن باب الرئاسة كان مغلقا أمام المجتمع العربي منذ فترة طويلة، وقد حان الوقت لفتحه وللعرب الإسرائيليين للمشاركة في العمل السياسي، والوصول إلى مواقع النفوذ ومواقع صنع القرار.
وتعهدت خازن بتمثيل جميع الإسرائيليين والفصائل العامة وترسيخ التعايش بين العرب واليهود.
ويشار إلى أن 20% من سكان إسرائيل فلسطينيين ممن يطلق عليهم لقب "عرب 1948".
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