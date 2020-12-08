محلل سياسي: إدراج أمريكا للسعودية على قائمة الدول المثيرة للقلق بروباجندا

قال المحلل السياسي طارق البرديسي، إدراج أمريكا المملكة العربية السعودية و9 دول أخري ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية ما هو إلا تسويق لـ مايك بومبيو انتخابيًا استعدادا لانتخابات2024 وذلك قبل رحيله هو وترامب فـ كل يغني على ليلاه فى الأيام الأخيرة قبل الرحيل من البيت الأبيض لتحقيق أقصي استفادة ممكنة ، لافتًا إلى أن بومبيو هو اسوأ وزير خارجية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضح"البرديسي"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"،أن بومبيو يغازل اليمين المتطرف ويغازل الإنجليين والقاعدة العريضة الصلبة للحزب الجمهوري بفكرة الحريات الدينية للدول المذكورة فى بيانه وأنه لن يتسامح معها، كنوع من البروباجندا الانتخابية تمهيدًا لخوض انتخابات شرسة فـ بومبيو مزاحم قوى وشرس، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تذكر ذلك من قبل .

وحول تأثير علاقات واشنطن والرياض بعد هذه التصريحات، أكد المحلل السياسي أن العلاقات السعودية الأمريكية هى علاقات استراتيجية راسخة بين مؤسسات عميقة، لافتًا إلى مساعي السعودية لمصالحة مع قطر وتركيا لجعل الأمور أكثر هدوءا واستقرار قبل مجييء جوبايدن.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إدراج المملكة العربية السعودية إلى جانب 9 دول أخرى ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بملف الحريات الدينية.

الدول الأخرى التي أعلن عنها بومبيو تتثمل بكل من بورما وإيريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان وطاجاكستان وتركمنستان.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو على صفحته الرسمية بتويتر حيث قال إن إدراج هذه الدول لأنها "مثيرة للقلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 لارتكاب انتهاكات منهجية ومستمرة وخطيرة للحرية الدينية"

وأضاف بومبيو في تغريدة منفصلة: "لا تتزعزع الولايات المتحدة في التزامها بالحرية الدينية. لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص دون عقاب بسبب معتقداتهم. تُظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، سنتحرك".